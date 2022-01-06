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В России резко выросла стоимость строительства частных домов

Учредитель клуба «Загородный девелопмент» Лукинов: построить дом в РФ стало дороже

Фото: Pixabay

Учредитель клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов рассказал РИА Новости, что в России резко выросла стоимость строительства частных домов.

По его словам, построить частный дом в РФ за год стало почти в полтора раза дороже. Так, теперь жилье площадью 100 квадратных метров обойдется минимум в 4,5 миллиона рублей.

Увеличение стоимости строительства в первую очередь связанно с повышением цен на стройматериалы. В конце 2020 года стоимость строительства одного квадратного метра коробки из газобетона с черновой отделкой обходилось 30 тысяч рублей за квадратный метр. При этом в конце прошлого года стоимость увеличилась до 45 тысяч рублей за квадратный метр.

Более стремительный рост цен показал клееный брус — с 35 до 53 тысяч рублей за квадратный метр коробки без учета инженерии.

Кроме того, рост цен заставили потенциальных заказчиков сократить общую площадь строящихся домов до 40 процентов. Так, в Подмосковье в 2020-м средняя площадь нового дома на участке в шесть соток составила 100-160 квадратных метров. Однако сегодня на том же участке площадь домов варьируется от 60 до 120 квадратных метров, заявил Лукинов.

Он заключил, что значительный рост цен на древесину привел к тому, что доля новых деревянных домов в индивидуальном жилищном строительстве сократилась с 8-10 процентов до 2-3 процентов.

Ранее эксперты заявили, что услуги ремонтных бригад в 2022 году могут вырасти на 20 процентов, а стоимость строительных и отделочных материалов — на 10 процентов.

Марина Совина
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