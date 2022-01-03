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Россиян предупредили о значительном подорожании ремонта в 2022 году

Дизайнеры рассказали о подорожании ремонтных работ на 20 процентов в 2022 году

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Услуги ремонтных бригад в 2022 году могут вырасти на 20 процентов, а стоимость строительных и отделочных материалов — на 10 процентов, пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов.

По мнению директора ремонтно-строительной компании «Параллель» Тиграна Симоняна, поставщики заранее говорили о том, что с января цены на все импортные чистовые материалы, сантехнику, керамогранит, декоративные люстры значительно вырастут.

Дизайнер Наталья Тарасевич предупредила, что уже в начале года можно ожидать скачек стоимости штукатурки, блоков, кирпича — на 10 процентов, а сантехники — на семь процентов. Обои, плитка и мебель так же будут дороже, но не сильно. Она прогнозирует рост стоимости ремонтных услуг на 20 процентов. По мнению эксперта, это связано со стабильно высоким спросом и дефицитом рабочей силы.

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Симонян рассказал, что дороже всего ремонтные работы стоят в апреле-мае. Рост цен в этой категории продолжится вплоть до конца 2022 года, допустил он.

В декабре 2021-го стало известно, что ремонт жилья с начала года подорожал на 20 процентов.

Алия Шарафутдинова
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