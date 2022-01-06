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Джоан Роулинг обвинили в оскорблении евреев в книгах о Гарри Поттере

Писательницу Джоан Роулинг обвинили в антисемитских образах в книгах о Гарри Поттере
Джоан Роулинг

Джоан Роулинг. Фото: Hubert Boesl / Globallookpress.com

Автора серии книг о волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг обвинили в том, что гоблины-банкиры из ее книжек похожи на евреев, пишет NBC News.

Критики отметили, что гоблины-банкиры из банка «Гринготтс» похожи на евреев. По словам экспертов, они напоминают типичные антисемитские карикатуры, которые появлялись со времен Средневековья. Авторы статьи добавили, что подобные образы публиковали в еженедельнике Der Stürmer, который выходил в годы Второй мировой войны в Германии. Они напомнили, что в этом издании часто появлялись заметки и изображения, оскорбляющие евреев и вызывающие к ним ненависть.

В 2014 году Джоан Роулинг подтвердила наличие евреев в Хогвартсе.

Ранее Роулинг раскритиковали за лайк поста о трансгендерах. В твите, который понравился Роулинг, говорилось о трансгендерах как о «мужчинах в платьях». Его опубликовала одна из британских активисток, борющихся за гендерное равенство.

Алия Шарафутдинова
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