Актер из фильма «Кин-дза-дза!» умер в новогоднюю ночь

В Москве в новогоднюю ночь на 72-м году жизни умер советский и российский актер Михаил Бычков, известный по роли в фильме «Кин-дза-дза!». Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на родственников скончавшегося.

Как рассказал сын Бычкова, отец с супругой пришли к нему праздновать Новый год — они живут в соседних подъездах дома на Дмитровском шоссе.

Актер встретил праздник с семьей и лег спать. Утром 1 января его обнаружили мертвым. Предварительно, смерть наступила от естественных причин. Также известно, что во время застолья Бычков практически не употреблял алкоголь.

Бычков помимо «Кин-дза-дза!» снимался в «Покровских воротах», «12 стульях» и «Борисе Годунове». Он также участвовал в нескольких десятках спектаклей в Театре на Малой Бронной.

4 января сообщалось, что на 75-м году жизни умер актер Ивановского драматического театра Владимир Городничев. Он известен по ролям в таких спектаклях, как «Вишневый сад», «Кому на Руси жить хорошо», «Зойкина квартира», «Король Лир».