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Козак раскрыл договоренности с ФРГ и Францией

Дмитрий Козак заявил, что Россия, ФРГ и Франция договорились о дальнейших контактах

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Представители России, Франции и ФРГ договорились о дальнейших контактах, в том числе с участием Киева. Об этом заявил замглавы администрации президента Дмитрий Козак, передает ТАСС.

«Договорились о дальнейших контактах, в том числе с участием уже украинского руководства, для того чтобы в кратчайшие сроки завершить [конфликт на востоке страны]», — заявил он по итогам встречи по нормандскому формату.

По словам Козака, Франция и ФРГ подтвердили приверженность Минским соглашениям и обсудили шаги по их реализации.

В декабре власти Украины прояснили позицию по задержке исполнения Минских соглашений. По мнению главы офиса президента Украины Андрея Ермака, проволочка возникла из-за неточностей и спорных формулировок, из которых состоит документ.

Варвара Кошечкина
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