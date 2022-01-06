Козак раскрыл договоренности с ФРГ и Францией

Представители России, Франции и ФРГ договорились о дальнейших контактах, в том числе с участием Киева. Об этом заявил замглавы администрации президента Дмитрий Козак, передает ТАСС.

«Договорились о дальнейших контактах, в том числе с участием уже украинского руководства, для того чтобы в кратчайшие сроки завершить [конфликт на востоке страны]», — заявил он по итогам встречи по нормандскому формату.

По словам Козака, Франция и ФРГ подтвердили приверженность Минским соглашениям и обсудили шаги по их реализации.

В декабре власти Украины прояснили позицию по задержке исполнения Минских соглашений. По мнению главы офиса президента Украины Андрея Ермака, проволочка возникла из-за неточностей и спорных формулировок, из которых состоит документ.