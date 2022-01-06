На Украине потребовали от главы дипломатии ЕС поехать в Крым

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в своем Facebook-аккаунте потребовал отправить главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля на границу с российским Крымом.

«Я бы Борреля не в Донбасс, а на линию соприкосновения с оккупированным Крымом отправил», — заявил экс-министр, комментируя пребывание Борреля на Украине с 4 по 6 января, во время которого он поехал в подконтрольную Киеву часть Донбасса.

По словам Климкина, визит Борреля стал бы политическим развитием для Крымской платформы. «И еще больше показало бы преданность Евросоюза сдерживанию России», — отметил он. Климкин также подчеркнул важность для Киева визита представителя ЕС в Донбасс, но добавил, что такие поездки «становятся рутиной».

«Нам нужно больше от Евросоюза именно сейчас», — заключил украинский политик.

Ранее Боррель отказался поднимать тему «Северного потока-2» во время своего визита на Украину. По его словам, решение по газопроводу целиком находится в руках Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA), которое выполняет роль госрегулятора в сделке по «Северному потоку-2».