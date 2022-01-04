Евросоюз отказался обсуждать «Северный поток-2» с Украиной

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отказался поднимать тему «Северного потока-2» во время своего визита на Украину. Об этом глава евродипломатии рассказал польской газете PAP.

«Сейчас мы сосредотачиваем все наши усилия на снятии напряженности и предотвращении ухудшения ситуации», — пояснил Боррель. По его словам, решение по газопроводу целиком находится в руках Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA), которое выполняет роль госрегулятора в сделке по «Северному потоку-2».

Ранее руководитель одной из компаний-инвесторов «Северного потока-2», генеральный директор немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что сертификация газопровода может завершиться к середине 2022 года. Он добавил, что проверка, которую проводит в отношении сделки BNetzA, полностью соответствует планам.

4 января также стало известно, что Сенат США готовит пакет санкций против «Северного потока-2». Представитель сентаской фракции республиканцев рассказал, что голосование пройдет 14 января. Он заверил, что Сенат примет законопроект по санкциям и передаст его в Палату представителей.

Тем не менее президент США Джо Байден уже подписал в декабре 2021 года оборонный бюджет США на 2022 год. Закон предусматривает средства на сдерживание России, но от новых санкций против газопровода «Северный поток-2» в документе отказались.