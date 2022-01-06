Скрывавшегося десять лет босса итальянской мафии нашли по фото с Google Maps

Полиция благодаря Google Maps арестовала одного из самых разыскиваемых итальянских преступников, босса сицилийской мафии Джоаккино Гаммино, пишет La Repubblica.

62-летнего Гаммино нашли в Испании. По словам следователей, им помог снимок с сервиса Google Street View, позволяющий рассматривать улицы разных городов мира в деталях. Так, на одном из снимков возле магазина фруктов стоял мужчина в одежде шеф-повара, который был похож на скрывавшегося преступника.

Полиция зашла в Facebook ресторана La cocina de Manu, находившегося рядом с магазином, и нашла там фото Гаммино. Его опознали по шраму на подбородке. Сообщается, что при аресте мафиози воскликнул: «Как вы меня нашли? Я даже своей семье не звонил последние десять лет». Следствие считает, что ресторан был прикрытием для его преступной деятельности.

Ранее в Италии задержали главного босса мафиозной группировки «Ндрангета» Доменико Павильянити. Он попался полицейским спустя два года, проведенных в бегах.