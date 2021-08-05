Главный босс мафии попался полицейским спустя два года в бегах

Главный босс итальянской мафиозной группировки «Ндрангета» Доменико Павильянити (Domenico Paviglianiti) попался полицейским спустя два года, проведенных в бегах. Об этом пишет Daily Mail.

Один из самых разыскиваемых беглецов Италии был задержан на одной из улиц Мадрида. У Павильянити нашли фальшивые португальские документы, шесть мобильных телефонов и около шести тысяч евро наличными. Задержание 60-летнего мафиози — результат совместной работы испанской и итальянской полиции.

Павильянити разыскивали за преступления, совершенные еще в 1980-х — 1990-х годах. Его впервые арестовали в Испании в 1996 году, а в 1999-м экстрадировали в Италию. Там главу мафии приговорили к пожизненному заключению.

Однако в 2019 году адвокаты нашли ошибку в материалах суда, и дело было пересмотрено — Павильянити выпустили из тюрьмы. Его заочно приговорили к новому сроку в январе 2021 года: мафиози должен провести 11 лет в тюрьме по нескольким обвинениям, в том числе в убийстве и торговле наркотиками.

В январе 2021-го в итальянском городе Ламеция-Терме в Калабрии начался крупнейший за последние 30 лет судебный процесс над членами мафиозной группировки «Ндрангета». На скамье подсудимых оказались 355 предполагаемых мафиози, а также подозреваемые в сговоре с ними чиновники, бизнесмены и юристы. «Би-би-си» отмечает, что масштабное разбирательство можно сравнить с состоявшимся в Италии в 1986-1987 годах процессом, в результате которого осудили 338 участников сицилийской «Коза Ностры».

