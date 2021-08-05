Мир
 
Последние новости
«Газпром» столкнулся с угрозой остановки добычи и переработки в Западной Сибири
Устроивший расстрел в школе Казани назвал мотив преступления
На Украине назвали Россию постоянным риском из-за «Северного потока-2»
Бывшего сотрудника МВД арестовали за хищение более 24 миллионов рублей
В ВОЗ предупредили о начале «реальной опасности» из-за COVID-19
В США оценили возможность допуска в страну привитых российскими вакцинами
Роспотребнадзор оценил уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России
В Госдуме выступили за снижение расходов на оплату ЖКУ
Зеленский обвинил Россию в нарушении международного права из-за Донбасса
Американская разведка получила данные о вирусах в лаборатории в Ухане
Новости партнеров
Прослушать новость

Главный босс мафии попался полицейским спустя два года в бегах

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: видео @policia

Главный босс итальянской мафиозной группировки «Ндрангета» Доменико Павильянити (Domenico Paviglianiti) попался полицейским спустя два года, проведенных в бегах. Об этом пишет Daily Mail.

Один из самых разыскиваемых беглецов Италии был задержан на одной из улиц Мадрида. У Павильянити нашли фальшивые португальские документы, шесть мобильных телефонов и около шести тысяч евро наличными. Задержание 60-летнего мафиози — результат совместной работы испанской и итальянской полиции.

Павильянити разыскивали за преступления, совершенные еще в 1980-х — 1990-х годах. Его впервые арестовали в Испании в 1996 году, а в 1999-м экстрадировали в Италию. Там главу мафии приговорили к пожизненному заключению.

Однако в 2019 году адвокаты нашли ошибку в материалах суда, и дело было пересмотрено — Павильянити выпустили из тюрьмы. Его заочно приговорили к новому сроку в январе 2021 года: мафиози должен провести 11 лет в тюрьме по нескольким обвинениям, в том числе в убийстве и торговле наркотиками.

В январе 2021-го в итальянском городе Ламеция-Терме в Калабрии начался крупнейший за последние 30 лет судебный процесс над членами мафиозной группировки «Ндрангета». На скамье подсудимых оказались 355 предполагаемых мафиози, а также подозреваемые в сговоре с ними чиновники, бизнесмены и юристы. «Би-би-си» отмечает, что масштабное разбирательство можно сравнить с состоявшимся в Италии в 1986-1987 годах процессом, в результате которого осудили 338 участников сицилийской «Коза Ностры».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Италии вышел на свободу мафиози из «Коза Ностры»
Наркоторговец получил 13 лет тюрьмы из-за любви к сыру
Начался крупнейший за 30 лет судебный процесс над итальянской мафией