В Италии вышел на свободу мафиози из «Коза Ностры»

В Италии один из самых известных и жестоких сицилийских мафиози Джованни Бруска вышел из тюрьмы после 25-летнего заключения. Об этом пишет L'Espresso.

Мужчина 64 лет покинул римскую тюрьму Ребиббья в понедельник, 31 мая, сообщает газета.

Бруска являлся одним из подручных главаря сицилийской «Коза Ностры» Сальваторе (Тото) Риины. Джованни был замешан во многих преступлениях, но в 1996 году после ареста он начал сотрудничать со следствием, чтобы раскрыть других преступников.

Специалисты, изучавшие деяния «Коза Ностры», полагают, что Бруска причастен к убийству не менее ста человек. В частности, его обвиняли в ликвидации известного следователя Джованни Фальконе.

В январе в итальянском городе Ламеция-Терме в Калабрии начался крупнейший за последние 30 лет судебный процесс над членами мафиозной группировки «Ндрангета». На скамье подсудимых оказались 355 предполагаемых мафиози, а также подозреваемые в сговоре с ними чиновники, бизнесмены и юристы. «Би-би-си» отмечает, что масштабное разбирательство можно сравнить с состоявшимся в Италии в 1986-1987 годах процессом, в результате которого осудили 338 участников сицилийской «Коза Ностры».