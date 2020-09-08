Итальянский мафиози откусил палец тюремщику

Мафиози из сицилийской мафиозной группировки коза ностра откусил палец тюремщику. Об этом пишет газета Messaggero.

Шестидесятилетний преступник по имени Джузеппе Фанара напал на семерых работников итальянской тюрьмы Ребиббья, где отбывает наказание. Утверждается, что он пришел в ярость во время проверки в своей камере.

Фанара набросился на одного из тюремщиков, схватил его за шею и повалил на землю. Мужчины начали драться, во время схватки мафиози откусил у соперника мизинец правой руки. Предполагается, что преступник проглотил его, поскольку часть тела так и не нашли. Тюремщикам потребовалось несколько часов, чтобы успокоить мафиози.

Фанара отсиживает пожизненный срок за преступления, среди которых — нападения при отягчающих обстоятельствах. После инцидента его решили перевести из Ребиббьи в тюрьму особо строгого режима города Сассари.

3 марта 2019-го полиция итальянского Неаполя арестовала одного из опаснейших преступников, главу мафиозной организации Марко Ди Лауро (Marco Di Lauro). Это босс неаполитанской преступной структуры, аналогичной мафии — каморры. Министерство внутренних дел Италии внесло имя Марко Ди Лауро в список наиболее разыскиваемых преступников в 2005-м, где он занимал вторую строчку после главаря коза ностра.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



