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В Совфеде дали прогноз по ситуации в Казахстане

Матвиенко: Казахстан в кратчайшие сроки восстановит законность в стране при помощи ОДКБ

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Казахстан в кратчайшие сроки восстановит законность в стране при помощи стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такой прогноз по ситуации она озвучила во время телефонного разговора со спикером сената республики Мауленом Ашимбаевым, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совфеда.

«Валентина Матвиенко высказала уверенность в том, что в кратчайшие сроки властями Казахстана при поддержке сил ОДКБ будет восстановлена законность, жизнь нормализована, а преступники понесут заслуженное наказание» — говорится в сообщении.

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Матвиенко также высказала Ашимбаеву слова сопереживания и поддержки, добавив, что масштаб «противоправных действий вооруженных экстремистов» вызывает озабоченность, так как они несут угрозу не только суверенитету и целостности Казахстана и жизни его граждан, но представляют опасность для соседних стран.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на автомобильный газ — они выросли в два раза, с 60 до 120 тенге. Президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой оказать помощь. 6 января Россия направила свою часть миротворцев — подразделения десантников.

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Майя Гавашели
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