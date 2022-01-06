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МИД Казахстана сделал заявление на фоне протестов

МИД Казахстана о протестах: в страну вторглись террористы, подготовленные за рубежом

Фото: Sputnik / РИА Новости

Министерство иностранных дел Казахстана пообещало обеспечить права и интересы всех граждан, а также находящихся в стране иностранцев, об этом говорится в сообщении ведомства.

Дипломаты сделали заявление на фоне протестов и отметили, что Казахстан столкнулся с «вторжением террористических групп, подготовленных за рубежом». В МИД уточнили, что объявленный в стране режим чрезвычайного положения включает комплекс мер, направленных на поддержание общественной безопасности. В министерстве напомнили, что силовики смогут пресекать любые противоправные действия.

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Министерство пообещало, что Казахстан позаботится о безопасности своих граждан и иностранцев. «В том числе дипломатического корпуса и журналистов. Будут защищены иностранные инвестиции и бизнес зарубежных компаний», — отметили в пресс-службе.

Ранее из-за протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к партнерам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Беспорядки в государстве начались из-за повышения цен на топливо.

Алия Шарафутдинова
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