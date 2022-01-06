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В Алма-Ате вновь пропала мобильная связь

ТАСС: мобильная связь и интернет вновь пропали в Алма-Ате

Фото: РИА Новости / РИА Новости

Мобильная связь и интернет вновь пропали в Алма-Ате, где ранее началась антитеррористическая спецоперация. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнил корреспондент агентства, в городе невозможно совершить звонки, не проходят и входящие вызовы. Кроме того, местами в Казахстане не работает интернет, недоступны сайты органов власти и СМИ.

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О том, что у жителей Алма-Аты на фоне продолжающихся беспорядков и мародерств вновь пропал доступ в интернет, сообщал ранее Sputnik Казахстан. Среди прекративших работу оказались сайты главы государства, минздрава, национального банка, МВД, а также мэрии Алма-Аты и Нур-Султана.

5 января ряд казахстанских интернет-ресурсов был недоступен из-за рубежа, но ближе к вечеру их работа была восстановлена.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Однако позже они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов всех уровней и роспуска парламента. Наиболее масштабные столкновения развернулись в бывшей столице страны Алма-Ате.

Марина Совина
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