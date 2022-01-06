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В Алма-Ате вновь отключили интернет

У жителей Алма-Аты вновь отключился доступ в интернет

Фото: Pixabay

У жителей Алма-Аты на фоне продолжающихся беспорядков и мародерств вновь отключился доступ в интернет, сообщает Sputnik Казахстан в своем Telegram-канале. Также стало известно, что в Казахстане перестали открываться сайты некоторых государственных органов.

«В Алма-Аты снова перестал работать интернет», — говорится в сообщении.

Среди прекративших работу в Казахстане оказались сайты главы государства, минздрава, национального банка, МВД, а также мэрии Алма-Аты и Нур-Султана. 5 января ряд казахстанских интернет-ресурсов был недоступен из-за рубежа, но ближе к вечеру их работа была восстановлена.

Ранее стало известно, что российские военные приступили к подготовке к отправлению в Казахстан. Авиаполк военного аэродрома в Оренбургской области привели в боевую готовность, к отправке подготавливается спецборт с миротворцами. Также планируется отправка рота спецназа 76-й дивизии ВДВ, а также рота 45-й бригады спецназа ВДВ.

Марина Совина
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