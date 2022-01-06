Российские военные приступили к подготовке к отправлению в Казахстан

Россия приступила к подготовке к отправке своих миротворцев в Казахстан. Авиаполк военного аэродрома в Оренбургской области привели в боевую готовность, сообщает Telegram-канал Baza.

«Авиаполк на военном аэродроме под Оренбургом введут в боевую готовность. Оттуда же в Казахстан собираются отправить спецборт. Кроме того, по предварительным данным, в соседнюю республику может перебросить 11-ю отдельную гвардейскую инженерную бригаду, которая сейчас находится в городе Каменск-Шахтинский», — говорится в сообщении.

По информации РЕН ТВ, команду отправится в Казахстан получили рота спецназа 76-й дивизии ВДВ, а также рота 45-й бригады спецназа ВДВ. В повышенной готовности находятся группы второй и 24-й бригад спецназа ЦВО. Также они могут быть усилены батальоном 55-й горной бригады, однако такого приказа пока не приходило. Помимо этого известно о формировании авиагруппы на аэродромах Кубинка и Чкаловский.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял решение направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан.