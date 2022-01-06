Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российские военные приступили к подготовке к отправлению в Казахстан

Россия готовится отправить спецборт с миротворцами в Казахстан из Оренбургской области

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Россия приступила к подготовке к отправке своих миротворцев в Казахстан. Авиаполк военного аэродрома в Оренбургской области привели в боевую готовность, сообщает Telegram-канал Baza.

«Авиаполк на военном аэродроме под Оренбургом введут в боевую готовность. Оттуда же в Казахстан собираются отправить спецборт. Кроме того, по предварительным данным, в соседнюю республику может перебросить 11-ю отдельную гвардейскую инженерную бригаду, которая сейчас находится в городе Каменск-Шахтинский», — говорится в сообщении.

По информации РЕН ТВ, команду отправится в Казахстан получили рота спецназа 76-й дивизии ВДВ, а также рота 45-й бригады спецназа ВДВ. В повышенной готовности находятся группы второй и 24-й бригад спецназа ЦВО. Также они могут быть усилены батальоном 55-й горной бригады, однако такого приказа пока не приходило. Помимо этого известно о формировании авиагруппы на аэродромах Кубинка и Чкаловский.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял решение направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ОДКБ направит миротворцев в Казахстан
Премьер-министр Австралии прокомментировал лишение Джоковича визы
В Алма-Ате вновь отключили интернет
В МИД России рассказали об условиях встречи Путина и Байдена
Отец Джоковича раскрыл его дальнейшие планы
На Украине оценили вероятность запуска «Северного потока-2»
Жители Подмосковья сообщили о нашествии кабанов
В Госдуме назвали условия для введения войск ОДКБ в Казахстан
Россиян в Казахстане призвали укрыться с запасами продовольствия
Российские военные приступили к подготовке к отправлению в Казахстан
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter