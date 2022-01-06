Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Госдуме назвали условия для введения войск ОДКБ в Казахстан

Глава комитета Госдумы Калашников: силы ОДКБ находятся в постоянной готовности
Начало событий в новости Российские военные приступили к подготовке к отправлению в Казахстан

Фото: Sputnik / РИА Новости

Для введения в Казахстан вооруженных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не нужно одобрения российского парламента, заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, пишет РИА Новости.

«Для этого существует устав ОДКБ, специальные силы ОДКБ, они находятся в постоянной готовности, проходят учения, в том числе для таких ситуаций», — назвал глава комитета условия для введения войск. Он добавил, что главной задачей сил ОДКБ в Казахстане будет обеспечение безопасности объектов и инфраструктуры, пишет «Интерфакс».

Материалы по теме:
Битвы за воду, борьба с оппозицией и глубокая интеграция. Каким запомнят 2021 год в республиках бывшего СССР
Битвы за воду, борьба с оппозицией и глубокая интеграция.Каким запомнят 2021 год в республиках бывшего СССР
29 декабря
«Показать власти кузькину мать» Почему стабильный Казахстан охватили массовые протесты и чем они угрожают России?
«Показать власти кузькину мать»Почему стабильный Казахстан охватили массовые протесты и чем они угрожают России?
00:00

Ранее стало известно, что ОДКБ направит коллективные миротворческие силы в Казахстан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уточнил, что военные будут оставаться в Казахстане до стабилизации обстановки. Авиаполк военного аэродрома в Оренбургской области привели в боевую готовность — российские миротворцы отправятся в Казахстан.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к партнерам из-за сложившейся тяжелой ситуации в стране. Он призвал их помочь властям «преодолеть террористическую угрозу».

Алия Шарафутдинова
Обсудить
Последние новости
ОДКБ направит миротворцев в Казахстан
Премьер-министр Австралии прокомментировал лишение Джоковича визы
В Алма-Ате вновь отключили интернет
В МИД России рассказали об условиях встречи Путина и Байдена
Отец Джоковича раскрыл его дальнейшие планы
На Украине оценили вероятность запуска «Северного потока-2»
Жители Подмосковья сообщили о нашествии кабанов
В Госдуме назвали условия для введения войск ОДКБ в Казахстан
Россиян в Казахстане призвали укрыться с запасами продовольствия
Российские военные приступили к подготовке к отправлению в Казахстан
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter