В Госдуме назвали условия для введения войск ОДКБ в Казахстан

Для введения в Казахстан вооруженных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не нужно одобрения российского парламента, заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, пишет РИА Новости.

«Для этого существует устав ОДКБ, специальные силы ОДКБ, они находятся в постоянной готовности, проходят учения, в том числе для таких ситуаций», — назвал глава комитета условия для введения войск. Он добавил, что главной задачей сил ОДКБ в Казахстане будет обеспечение безопасности объектов и инфраструктуры, пишет «Интерфакс».

Ранее стало известно, что ОДКБ направит коллективные миротворческие силы в Казахстан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уточнил, что военные будут оставаться в Казахстане до стабилизации обстановки. Авиаполк военного аэродрома в Оренбургской области привели в боевую готовность — российские миротворцы отправятся в Казахстан.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к партнерам из-за сложившейся тяжелой ситуации в стране. Он призвал их помочь властям «преодолеть террористическую угрозу».