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Совет ОДКБ направит миротворческие силы в Казахстан

Премьер Армении Пашинян: ОДКБ направит коллективные миротворческие силы в Казахстан

Фото: Evgeny Biyatov / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял решение направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан, сообщает ТАСС.

«Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан», — заявил Пашинян.

Силы будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в Казахстане.

Ранее Пашинян отреагировал на просьбу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о помощи к ОДКБ. Пашинян рассказал, что провел с Токаевым телефонную беседу.

5 января Токаев обратился за помощью к партнерам ОДКБ в связи с ситуацией в стране. Он назвал происходящее подрывом целостности государства, а также заявил, что считает обращение уместным и своевременным.

Марина Совина
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