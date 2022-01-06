Совет ОДКБ направит миротворческие силы в Казахстан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял решение направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан, сообщает ТАСС.

«Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан», — заявил Пашинян.

Силы будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в Казахстане.

Ранее Пашинян отреагировал на просьбу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о помощи к ОДКБ. Пашинян рассказал, что провел с Токаевым телефонную беседу.

5 января Токаев обратился за помощью к партнерам ОДКБ в связи с ситуацией в стране. Он назвал происходящее подрывом целостности государства, а также заявил, что считает обращение уместным и своевременным.