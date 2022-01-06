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Казахстан введет мораторий на повышение цен на коммунальные услуги

Власти Казахстана введут мораторий на повышение тарифов на водоснабжение и теплоснабжение

Фото: Shutterstock

Власти Казахстана вскоре введут временный мораторий на повышение цен на ряд коммунальных услуг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

«В ближайшее время будет введен временный — на 180 дней — мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение», — сказано в сообщении кабмина.

До этого стало известно, что правительство Казахстана ввело временное ценовое регулирование на реализацию на АЗС бензина, дизельного топлива и сжиженного газа. Указанные меры будут действовать также на протяжении 180 дней.

2 января в Казахстане начались массовые общественные беспорядки, причиной стало повышение цен на топливо — стоимость автомобильного газа выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). Президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к партнерам по Организации Договора о коллективной безопасности.

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Екатерина Андреева
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