Казахстан введет мораторий на повышение цен на коммунальные услуги
Власти Казахстана вскоре введут временный мораторий на повышение цен на ряд коммунальных услуг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства республики.
«В ближайшее время будет введен временный — на 180 дней — мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение», — сказано в сообщении кабмина.
До этого стало известно, что правительство Казахстана ввело временное ценовое регулирование на реализацию на АЗС бензина, дизельного топлива и сжиженного газа. Указанные меры будут действовать также на протяжении 180 дней.
2 января в Казахстане начались массовые общественные беспорядки, причиной стало повышение цен на топливо — стоимость автомобильного газа выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). Президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к партнерам по Организации Договора о коллективной безопасности.