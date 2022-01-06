Россиян предупредили об актуальных в праздники видах мошенничества

Директор по информационной безопасности компании Veeam Гил Вега предупредил россиянах об актуальных в праздники видах мошенничества в разговоре с агентством «Прайм».

По словам аналитика, в праздничное время граждан особенно часто обманывают рассылками с поддельными уведомлениями о доставке, подарочными картами, сертификатами и купонами, а также фальшивыми сайтами продавцов. Помимо этого, мошенники могут выдавать себя за благотворительные организации. «Когда некоторые люди думают о том, как поделится деньгами, кибермошенники сосредоточены на том, как их заполучить», — отметил он.

Помимо этого, в праздники увеличивается количество бронирований путешествий. «Мошенники знают об этом и отлично умеют создавать привлекательные, но фальшивые туристические предложения», — подчеркнул Вега. Он порекомендовал проявлять бдительность, проверять виртуальных продавцов, URL-адрес сайта, а также иметь отдельную карту для покупок онлайн.

Ранее начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов заявил, что в новогодние праздники мошенники используют и особые, и традиционные схемы обмана граждан. Классической схемой злоумышленников на праздниках являются поддельные онлайн-площадки для продажи подарков.