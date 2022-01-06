Наезд протестующего на силовиков в казахстанском городе попал на видео

В казахстанском городе Актобе неизвестный протестующий на автомобиле наехал на силовиков. Произошедшее попало на видео, его опубликовало агентство KazTAG в своем Telegram-канале.

Наезд был совершен 5 января. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что автомобиль ВАЗ-2114 сбивает одного из сотрудников полиции, тот падает. После этого водитель въезжает в силовиков, стоящих в оцеплении.

Как сообщили в МВД, в результате наезда пострадал один полицейский, его госпитализировали в городскую больницу. Автомобиль обнаружили брошенным в нескольких кварталах от места происшествия, личность водителя устанавливается.

Ранее сообщалось, что 5 января в Актобе прогремело несколько мощных взрывов возле здания городской администрации, которое окружили и пытались взять штурмом протестующие. Кто устроил подрывы, силовики или демонстранты, неизвестно.

Протесты в Казахстане начались 2 января, причиной стало повышение цен на топливо — стоимость автомобильного газа выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). Президент республики Касым-Жомарт Токаев распустил кабмин, а также поручил ввести госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин, дизель и социально значимые продукты сроком на 180 дней. Сразу в нескольких городах действует режим чрезвычайного положения.