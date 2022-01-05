Несколько взрывов прогремели возле здания администрации в казахском Актобе

Несколько мощных взрывов прогремели возле здания администрации казахского города Актобе, которое ранее окружили и попытались взять штурмом тысячи недовольных политикой властей. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадрах видно, как протестующие, услышав звуки взрыва, разбегаются с крыльца администрации, около дверей здания валят серые клубы дыма. При этом остается неясным, кто устроил подрыв, силовики или демонстранты. На записи видны как минимум четыре вспышки, сведений о пострадавших пока не поступало.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, отстранения от власти людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев под давлением протестов распустил кабмин, а также поручил ввести госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин, дизель и социально значимые продукты сроком на 180 дней. При этом он ввел режим чрезвычайного положения сразу в нескольких городах, в том числе столице республики Нур-Султане.