Под обстрелом в Казахстане погиб сотрудник телеканала

В Алма-ате во время протестов от выстрелов погиб сотрудник телеканала «Алматы», сообщает Orda.kz.

По информации издания, съемочная группа, попавшая под обстрел в столице, направлялась в городской акимат для съемки видеообращения акима Бакытжана Сагинтаева к жителям. Сообщается, что водитель погиб, журналист получил ранение руки, и он госпитализирован, оператор не пострадал.

Ранее стало известно, что передовая группа российской части миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) уже находится в Казахстане и приступила к работе.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.