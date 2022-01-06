Военные в Алма-Ате сняли оцепление в центре города

Казахстанские военные в Алма-Ате сняли оцепление после того, как ранее окружили участников протестов в центре города, сообщается в Telegram-канале «Sputnik Казахстан».

«Спустя несколько минут абсолютно все военнослужащие покинули место события. Как минимум двое погромщиков остаются на баррикадах махать флагами. Никакого оцепления военные не оставили», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на площадь подогнали бронетранспортеры, бронемашины, а также грузовики с вооруженными силовиками. Всего было задействовано около 50 единиц техники. Сообщалось, что окружены оказались порядка 200 зачинщиков беспорядков, некоторые из них были вооружены огнестрельным оружием. Сообщалось, что были слышны около десятка раздавшихся выстрелов, однако уточняется, что силовики не открывали огонь.

Протесты в стране начались на фоне увеличения цен на топливо, когда сжиженный газ для автомобилей стал стоить 120 тенге вместо 60 за литр (цена выросла с 10 до 20 рублей).