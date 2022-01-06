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В центр Алма-Аты пригнали БТР и грузовики с вооруженными силовиками

На площади Республики в Алма-Аты собрались БТР и грузовики с вооруженными силовиками
Начало событий в новости Стало известно о подготовке масштабной зачистки Алма-Аты от протестующих

Фото: Абзал Калиев / РИА Новости

В центре Алма-Аты, на площади Республики, собрались бронетранспортеры, бронемашины и военные грузовики с вооруженными силовиками, сообщает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

На площадь пригнали около 50 единиц техники. Правоохранительные органы окружили территорию по периметру. В центре находятся около 200 вооруженных зачинщиков беспорядков, у некоторых из них есть огнестрельное оружие.

По данным журналистов, раздались около десяти выстрелов, но огонь открывали не силовики.

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В среду, 5 января, стало известно, что в Алма-Аты готовят спецоперацию по масштабной зачистке города от протестующих. Она должна была начаться утром в четверг, 6 января.

До этого участники беспорядка сожгли в городе более 120 транспортных средств, в том числе 33 машины экстренных служб. Беспорядки в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, на фоне роста цен на топливо. Газ стал стоить 120 тенге вместо 60 за литр (цена выросла с 10 до 20 рублей). Позже на территории всего государства ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.

Алия Шарафутдинова
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