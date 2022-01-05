Стало известно о подготовке масштабной зачистки Алма-Аты от протестующих

В Алма-Ате утром в четверг, 6 января, начнут операцию по масштабной зачистке города от мародеров и зачинщиков беспорядков, о подготовке силовиков сообщил Telegram-канал KazTAG.

На фоне протестов в населенном пункте начались погромы и мародерство, порядка 400 кафе, магазинов и офисов были разграблены.

Как отметил комендант, начальник городского департамента полиции Канат Таймерденов, в среду, 5 января, активизировались экстремистские группировки. Они сожгли более 120 транспортных средств, в том числе 33 машины экстренных служб: скорой помощи, пожарные и полицейские автомашины.

Позже стало известно о задержании 200 человек в Казахстане, 95 силовиков получили травмы. В стране ввели режим чрезвычайного положения.

Протесты начались на фоне увеличения цен на топливо, когда сжиженный газ для автомобилей стал стоить 120 тенге вместо 60 за литр (цена выросла с 10 до 20 рублей).