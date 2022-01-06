Немецких полицейских собак отстранили от службы

В Берлине десятки полицейских собак были отстранены от службы из-за нового немецкого закона, направленного на борьбу с жестоким обращением с животными. Об этом сообщает газета The Guardian.

Речь идет о том, что раньше сотрудники правоохранительных органов использовали специальные ошейники для натравливания служебных собак на преступников. Однако с вступлением в силу нового закона их применение стало незаконным.

Из-за этого берлинская полиция была вынуждена отправить «в отпуск» 49 из порядка 130 собак, которые участвовали в операциях по задержанию преступников, поиску наркотиков и взрывчатых веществ, а также пропавших людей. Правоохранителям предстоит найти новый способ для контроля животных, который не будет противоречить новому законодательству.

Ранее Папа Римский Франциск обвинил любителей домашних животных в эгоизме из-за того, что они заводят питомцев, не желая создавать семью и рожать детей. По его словам, замена детей домашними животными «лишает нас человечности». Он уверен, что таким образом люди отказываются от сохранения ценностей материнства и отцовства, что в итоге приведет к увяданию цивилизации.