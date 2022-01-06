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Власти Алма-Аты опровергли захват телебашни «Коктобе»

Власти Алма-Аты: телебашня «Коктобе» не захвачена, но такая попытка была

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Власти Алма-Аты опровергли захват телебашни «Коктобе». Об этом заявил представитель акима города Ержан Бабакумаров, передает «Интерфакс».

Бабакумаров при этом уточнил, что попытка захвата телевышки действительно была.

Ранее 6 января стало известно, что в Алма-Ате во время протестной акции погромщики захватили телевизионную вышку «Коктобе». На тот момент информация не была подтверждена, однако на записи было видно противостояние граждан и силовиков. Сотрудники правоохранительных органов открыли огонь, а горожане разбежались в стороны с криками и свистами.

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2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил правительству ввести регулирование цен на топливо на 180 дней. Он также обратился за помощью к странам Организации о Договоре коллективной безопасности. Первые подразделения российских миротворцев уже прибыли в республику.

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Майя Гавашели
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