В Алма-Ате захватили телебашню «Коктобе»

По предварительным данным, в Алма-Ате во время протестной акции погромщики захватили телевизионную вышку «Коктобе». Об это сообщает «Подъем» в своем Telegram-канале.

В настоящий момент информация о телебашне подтверждается.

На записи телевидения, публикуемой на канале, видно противостояние людей и силовиков. Правоохранительные органы открывают огонь и отстреливаются, тогда как горожане разбегаются в стороны, кричат и свистят. На дорогах брошены взорванные автомобили.

Ранее стало известно об освобождении аэропорта Актобе в Казахстане от бунтующих людей. О пострадавших информации в настоящий момент нет. Кроме того, нет данных и о числе задействованной техники на территории аэропорта. При этом отмечается, что он снова работает в штатном режиме.

Тем временем в Алма-Ате снова началась массовая «зачистка». На улицу вышли полицейские. Правоохранительные органы жестоко разгоняют зачинщиков беспорядков. В городе также произошла сильная стрельба.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями к уходу первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведению новых выборов и роспуску парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.