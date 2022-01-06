Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Аэропорт в Казахстане освободили от погромщиков

В Казахстане военные освободили аэропорт Актобе от погромщиков

Фото: Reuters

Аэропорт Актобе в Казахстане освобожден военными от погромщиков. Об этом со ссылкой на телеканал «Хабар-24» сообщает ТАСС.

О пострадавших информации в настоящий момент нет. Кроме того, нет данных и о числе задействованной техники на территории аэропорта.

Ранее авиакомпании в связи с ЧС в Казахстане начали массово отменять рейсы в эту страну. В числе отказавшихся от полетов оказались такие компании, как «Белавиа», «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7 и Lufthansa.

Утром в четверг, 6 января, на видео попала «зачистка» площади в Алма-Ате. Таким образом, военные провели спецоперацию против зачинщиков беспорядков. Уже известно о ликвидации десятков нападавших. В городе также экстренно объявили о начале антитеррористической операции.

5 января несколько взрывов прогремело возле здания администрации в Актобе. После этого на видео, снятое очевидцами, попали демонстранты, которые тащат по земле несколько человек и пытаются звать на помощь медиков.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. При этом позже они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Правительство Казахстана ввело временное ценовое регулирование на топливо
Умер актер фильмов «Покровские ворота» и «Небеса обетованные»
Лукашенко призвал протестующих в Казахстане встать на колени перед военными
Олимпийский комитет Швейцарии призвал МОК перенести Игры-2022 в Пекине
Сноубордист погиб при сходе лавины в российском регионе
Аэропорт в Казахстане освободили от погромщиков
В МИД заявили о влиянии иностранных сил на беспорядки в Казахстане
Казахстан приостановил въезд иностранных граждан в страну
Таролог рассказала о правилах святочных гаданий
В России опровергли данные о закрытии границы с Казахстаном
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter