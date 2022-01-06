В Алма-Ате экстренно объявили о начале антитеррористической операции

В ходе экстренного включения по телевидению Казахстана было объявлено о начале антитеррористической операции. Об этом сообщает РИА Новости.

Местным жителям посоветовали укрыться дома в это время, уточняет агентство.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. При этом позже они переросли в беспорядки с требованиями к уходу первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведению новых выборов и роспуску парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.