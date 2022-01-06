На видео попала «зачистка» площади военными в Алма-Ате

На видео попала «зачистка» площади в Алма-Ате. Таким образом, военными начали спецоперацию против зачинщиков беспорядков. Запись публикует «Подъем» в своем Telegram-канале.

Уже известно о ликвидации десятков нападавших, сообщили в полиции. Уточняется, что ночью различные административные здания и департамент полиции Алма-Аты были атакованы. Об этом заявил официальный представитель Департамента полиции города Салтанат Азирбек, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что казахстанские военные в Алма-Ате сняли оцепление после протестов в центре города. На площади были замечены силовики, бронетранспортеры и бронемашины, всего задействовано около 50 единиц техники. В оцеплении оказались порядка 200 зачинщиков беспорядков. Были слышны около десятка раздавшихся выстрелов, однако сообщается, что силовики не открывали огонь.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. При этом позже они переросли в беспорядки с требованиями к уходу первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведению новых выборов и роспуску парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.