Авиакомпании начали массово отменять рейсы в Казахстан

Авиакомпании в связи с чрезвычайной ситуацией в Казахстане начали массово отменять рейсы в эту страну. По данным РИА Новости, белорусский перевозчик «Белавиа» отменил запланированный на четверг, 6 января, полет в Алма-Ату.

Помимо этого, от рейсов отказались казахстанская авиакомпания AirAstana, российские «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии». Немецкий перевозчик Lufthansa перестал предлагать регулярные рейсы в Алма-Ату.

S7 также приостановила продажу билетов на рейсы в Казахстан до 23 января.

По информации «Интерфакса», пассажирам дают возможность оформить пересадку на более поздние вылеты или сделать вынужденный возврат билетов.

«Инфраструктура аэропорта [Алма-Аты] сильно повреждена, понадобится время на ее восстановление. Вопрос возобновления полетов в Нур-Султан будет решаться в зависимости от нормализации обстановки в стране», — уточнил источника агентства в авиационных кругах.

Ранее собеседник ТАСС сообщил, что решение о сохранении или возможности отмены авиарейсов из России в Казахстан будет приниматься исходя из ситуации в стране.

В среду, 5 января, протестующие захватили аэропорт в Алма-Ате. Воздушная гавань начала принимать самолеты «только по требованию». Были задержаны рейсы и из других городов.

Беспорядки в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за резкого повышения цен на топливо.