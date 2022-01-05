В России рассказали о возможности отмены авиарейсов в Казахстан

Решение о сохранении или возможности отмены авиарейсов из России в Казахстан на четверг, 6 января, будет приниматься исходя из ситуации в стране. Об этом рассказал источник ТАСС.

«Вечерние рейсы в Казахстан отменены. По рейсам на завтра будет приниматься решение исходя из текущей ситуации», — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что российские хоккеисты не могут вылететь из Нур-Султана из-за протестов в столице Казахстана. Из-за беспорядков в столице рейс, которым хоккеисты должны были вылететь домой, задержали. Борт пока не может получить разрешение на вылет, а спортсмены застряли в городе.

В среду, 5 января, протестующие захватили аэропорт в Алма-Аты. Воздушная гавань начала принимать самолеты «только по требованию». Были задержаны рейсы и из других городов.

Беспорядки в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за резкого повышения цен на топливо.