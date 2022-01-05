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Российские хоккеисты застряли в Казахстане из-за протестов

Команда магнитогорского «Металлурга» застряла в Нур-Султане из-за протестов

Фото: Sputnik / РИА Новости

Российские хоккеисты не могут вылететь из Нур-Султана из-за протестов в столице Казахстана, пишет Telegram-канал Baza.

Команда магнитогорского «Металлурга», несмотря на введенный в городе режим чрезвычайного положения, играла с «Барысом». Российские спортсмены проиграли со счетом 2:3. Матч прошел без зрителей.

Из-за беспорядков в столице рейс, которым хоккеисты должны были вылететь домой, задержали. Борт пока не может получить разрешение на вылет, а спортсмены застряли в городе.

В среду, 5 января, протестующие захватили аэропорт в Алма-Аты. Воздушная гавань начала принимать самолеты «только по требованию». Были задержаны рейсы и из других городов.

Беспорядки в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за повышения цен на топливо. Во вторник, 4 января, в стране начались прямые столкновения между полицейскими и недовольными ситуацией с ценами на газ для машин. Позже на всей территории государства ввели режим чрезвычайного положения.

Алия Шарафутдинова
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