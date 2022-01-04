Протестующие в Казахстане начали прямые столкновения с полицией

В казахстанском городе Актобе начались прямые столкновения между полицейскими и недовольными ситуацией с ценами на газ для машин. Об этом сообщает Telegram-канал KazTAG.

На кадрах с места события видно, как протестующие выстроились напротив отряда полицейских и кричат на них. Некоторые нападают на сотрудников правоохранительных органов, однако другие протестующие пытаются разнять локальные конфликты.

Ранее стало известно, что в Мангистауской области Казахстана протестующие устроили погоню за армейскими грузовиками, которые перебрасывали военных в обход заблокированных демонстрантами дорог.

В публикации говорится, что протестующие отобрали часть военной техники, однако большой колонне все-таки удалось проехать в Актау — административный центр Мангистауской области, где, несмотря на уступки со стороны властей, продолжаются митинги.