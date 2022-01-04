Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Протестующие в Казахстане начали прямые столкновения с полицией

KazTAG опубликовал видео прямых столкновений протестующих с силовиками в Актобе

В казахстанском городе Актобе начались прямые столкновения между полицейскими и недовольными ситуацией с ценами на газ для машин. Об этом сообщает Telegram-канал KazTAG.

На кадрах с места события видно, как протестующие выстроились напротив отряда полицейских и кричат на них. Некоторые нападают на сотрудников правоохранительных органов, однако другие протестующие пытаются разнять локальные конфликты.

Ранее стало известно, что в Мангистауской области Казахстана протестующие устроили погоню за армейскими грузовиками, которые перебрасывали военных в обход заблокированных демонстрантами дорог.

В публикации говорится, что протестующие отобрали часть военной техники, однако большой колонне все-таки удалось проехать в Актау — административный центр Мангистауской области, где, несмотря на уступки со стороны властей, продолжаются митинги.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Казахстане протестующие устроили погоню за военными грузовиками в степи
В Telegram произошел сбой
В Казахстане отключили мобильный интернет
Эстонский депутат назвала свою страну мелким злобным провокатором
Эрдоган объявил конец сложного периода в турецкой экономике
Протестующие в Казахстане начали прямые столкновения с полицией
Макгрегор захотел подраться с Оливейрой
Диетолог напомнила способы улучшить самочувствие после переедания
Шведская королевская семья заразилась коронавирусом после трех прививок
Члены инициативной группы казахстанских протестующих оказались близки к властям
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter