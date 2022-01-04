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В Казахстане протестующие устроили погоню за военными грузовиками в степи

Видео: протестующие в Казахстане заблокировали армейские грузовики в степи

В Мангистауской области Казахстана протестующие, недовольные ситуацией с ценами на газ для машин, устроили погоню за армейскими грузовиками, которые перебрасывали военных в обход заблокированных демонстрантами дорог. Видео опубликовало в своем Telegram-канале Казахское телеграфное агентство (КазТАГ).

В публикации говорится, что протестующие отобрали часть военной техники, однако большой колонне все-таки удалось проехать в Актау — административный центр Мангистауской области, где, несмотря на уступки со стороны властей, продолжаются митинги.

Акции протеста, начавшиеся 2 января в Мангистауской области из-за резкого роста цен на газ для автотранспорта, не прекращаются несколько дней и охватили другие регионы Казахстана. Помимо снижения цен на топливо отдельные демонстранты требуют ухода из политики первого президента республики Нурсултана Назарбаева и разговора с действующим главой республики Касым-Жомартом Токаевым.

Варвара Кошечкина
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