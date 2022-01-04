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Власти Казахстана пошли на требования митингующих после трех дней протестов

Правительство Казахстана объявило о снижении цены на газ после трех дней протестов

Кадр: QaJet / YouTube

Правительство Казахстана пошло на требования участников «газовых» протестов и установило в Мангистауской области цену на топливо для машин в 50 тенге (8,66 российского рубля). Также находившимся на площади митингующим дали гарантии о непривлечении к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

«Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшимися на площади в городе Актау. На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО НК "Казмунайгаз". (...) Стороны также договорились решать все возникающие вопросы в русле конструктивного диалога и в рамках действующего законодательства», — сказано в сообщении правительства.

Протестующих не устроило обещание правительства снизить цену на газ. Собравшиеся на площади в Актау люди развернули палатки и потребовали встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Протестующие города

Третий день подряд в Казахстане продолжаются «газовые» протесты. Недовольство людей вызвал резкий рост цены на газ на машины с 60 до 120 тенге (с 10,2 до 20,56 российского рубля) за литр. Протестующие требовали снизить стоимость топлива вдвое. «Интерфакс» со ссылкой на информацию из социальных сетей сообщил, что к акциям протеста 4 января примкнули жители еще нескольких городов. Информация о происходящем на демонстрациях поступает в основном из соцсетей — несколько новостных сайтов, в частности, портал Казахского телеграфного агентства, спустя несколько дней после начала протестов оказались недоступны.

Наиболее массовые акции проходят в Актау, административном центре Мангистауской области. Там собрались около 16 тысяч человек. В Жанаозене на улицы вышли около 10 тысяч протестующих. Недовольные устроили акцию и в Нур-Султане — там потребовали устроить телемост для поддержки митингующих в Актау.

Сотни протестующих собрались в Атырау. Люди вступают в конфликты с силовиками, которые пытаются заблокировать митингующих. По данным местных СМИ, в Таразе, административном центре Жамбылской области, на митинг вышли многодетные матери и журналисты. Кроме того, участников митингов задерживали в Шымкенте и Кокшетау.

Силовой ответ

Протесты сопровождались задержаниями. В столице Казахстана 4 января задержали минимум трех человек, устроивших акцию у городской администрации. В Шымкенте силовики задержали более 10 человек. В этих двух городах люди не только выражали недовольство ценой газа, но и призывали первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева уйти из политики.

В этот же день в районе администрации в Нур-Султане и в Алматы ограничили работу мобильного интернета.

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В Актау направилась военная техника. Два самолета военно-транспортной авиации прилетели туда 3 января. Военные грузовики «КамАЗ» были замечены на дорогах по пути к Актау. В районе, где проходит стихийный митинг против повышения цен на газ, отключился свет. В городском управлении электросетей это объяснили «аварийным высоковольтным отключением».

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сообщение, распространенное среди протестующих

Административный ответ

В день начала протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал правительству поручение срочно рассмотреть ситуацию с митингами «с учетом экономической целесообразности, в правовом поле».

Граждане имеют право публично высказывать требования к местным и центральным властям, но делать это следует в соответствии с законодательством, в частности, с законом о мирных собраниях

Касым-Жомарт Токаевпрезидент Казахстана

При этом министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев отметил, что у страны нет возможности пойти навстречу требованиям протестующих. Он пояснил, что законы рынка «никто не отменял».

«На том же Жанаозенском газоперерабатывающем заводе работают такие же граждане, такие же жители этого города. И когда себестоимость производства газа составляет 100 тенге, и это больше, чем желаемые 50-60, то у нас есть два варианта: мы или будем сидеть в постоянном дефиците и наши заводы в какой-то момент просто остановятся, или будут приниматься вот такие, может быть, не очень популярные меры», — сказал Мирзагалиев о повышении цен.

Президент Токаев 5 января проведет совещание с правительством, посвященное социально-экономической ситуации в республике.

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Дамир Матюхин
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