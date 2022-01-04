Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Казахстане прошли задержания участников протестных акций

В Нур-Султане и Шымкенте задержали участников «газовых» протестов

Фото: БАСЕ / YouTube

В Нур-Султане и Шымкенте прошли задержания участников протестных акций, которые требовали остановить рост цен на газ. Об этом сообщает «Радио Азаттык» (включено Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

Отмечается, что во вторник, 4 января, казахстанская полиция задержала в столице как минимум трех человек, вышедших на протестную акцию к городской администрации. По данным журналистов, митингующие выступили в поддержку аналогичных «газовых» протестов в городе Жанаозен и параллельно с этим требовали решить жилищный вопрос. При этом одна из участниц акции скандировала «Шал, кет!» («Старик, уходи!»), требуя ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики.

Материалы по теме:
Дошли до ядра. Как Казахстан стал донором атомной энергии в Евразии
Дошли до ядра.Как Казахстан стал донором атомной энергии в Евразии
1 декабря
Битвы за воду, борьба с оппозицией и глубокая интеграция. Каким запомнят 2021 год в республиках бывшего СССР
Битвы за воду, борьба с оппозицией и глубокая интеграция.Каким запомнят 2021 год в республиках бывшего СССР
29 декабря

В Шымкенте силовики задержали более десяти человек, которые вышли на митинг перед зданием местной администрации. Протестующие выражали солидарность с участниками «газовых» протестов в других городах и потребовали повышения зарплат. Во время задержания они также выкрикивали «Назарбаев, кет!» («Назарбаев, уходи!»).

Кроме того, в этот же день в Алматы была перекрыта площадь Республики и был ограничен мобильный интернет. Доступ к нему также отключили в районе столичной администрации в Нур-Султане.

2 января в Мангистауской области Казахстана автомобилисты вышли на протестные акции против роста цен на газ для машин. Они призвали к снижению стоимости сжиженного топлива, которая резко выросла с 60 до 120 тенге (с 10,2 до 20,5 российского рубля) за литр. Позднее сообщалось, что полиция попыталась разогнать митинги и применила силу к их участникам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Казахстане прошли задержания участников протестных акций
В США выявили миллион случаев коронавируса за сутки
На Украине призвали не надеяться на военную помощь Запада
Двое мужчин с битами напали на автобус в Петербурге
Миллиардер Ротенберг отреагировал на назначение сына главным тренером СКА
Украинская армия провела учения рядом с Крымом
Дочь Эминема поделилась снимком в бюстгальтере после выхода из душа
В подмосковном лесу мужчина потерял ботинки и чуть не замерз насмерть
На бывшую участницу шоу «Пацанки» завели уголовное дело
Безбилетник перепрыгивал через турникет в метро и умер
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter