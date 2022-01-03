В Казахстане после протестов заявили о невозможности снизить цены на газ

Министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев заявил, что у правительства страны нет возможности снизить цены на сжиженный газ, пойдя тем самым навстречу требованиям протестующих в Жанаозене. Его слова приводит «Интерфакс».

Он отметил, что кабмин не видит такой возможности на сегодняшний день, сославшись на себестоимость производства и законы рынка, которые «никто не отменял».

«На том же Жанаозенском газоперерабатывающем заводе работают такие же граждане, такие же жители этого города. И когда себестоимость производства газа составляет 100 тенге, и это больше, чем желаемые 50-60, то у нас есть два варианта: мы или будем сидеть в постоянном дефиците и наши заводы в какой-то момент просто остановятся, или будут приниматься вот такие, может быть, не очень популярные меры», — уточнил Мирзагалиев, имея в виду повышение цен.

По его словам, цены на сжиженный газ в Казахстане все равно являются самыми низкими в регионе, при этом не стимулирующими рост его производства. К снижению приводят и частые ремонты изношенных заводов. Министр подчеркнул, что в текущих условиях отсутствует инвестиционная привлекательность для расширения производства газа.

2 января в Жанаозене начались протесты из-за резкого роста цен на сжиженный газ. Горожан-автомобилистов возмутило повышение стоимости сжиженного газа до 120 тенге (20,56 российского рубля) за литр, они требуют от властей снизить цену вдвое. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству республики «срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле».