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Протестующие захватили аэропорт Алма-Аты

Orda.kz: протестующие захватили аэропорт Алма-Аты, идет эвакуация сотрудников

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

В Казахстане протестующие захватили международный аэропорт Алма-Аты, сообщает Telegram-канал Orda.kz со ссылкой очевидцев.

По данным канала, сейчас идет эвакуация сотрудников.

В пресс-службе воздушной гавани подтвердили захват. «По предварительным данным в аэропорту сейчас находятся около 45 захватчиков. Как они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт», — сообщили в пресс-службе корреспонденту Orda.kz и добавили, что в момент захвата пассажиров в терминале не было. Военные покинули аэропорт, эвакуация производилась без их помощи.

Ранее представитель Air Astana заявил, что аэропорт казахстанского Актау, охваченного массовыми протестами, приостановил свою работу. Рейсы из столицы страны Нур-Султана в город были отменены.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, отстранения от власти людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

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Варвара Кошечкина
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