Аэропорт охваченного протестами Актау приостановил работу
Аэропорт казахстанского города Актау, который охвачен массовыми протестами, приостановил свою работу. Об этом заявил представитель крупнейшей авиакомпании Казахстана Air Astana, передает ТАСС.
Отмечается, что рейсы из столицы страны Нур-Султана в Актау отменены. Причины остановки работы аэропорта не уточняются.
В Актау проходят активные протестные акции. Там пригрозили продолжать протестовать, пока к ним не придет действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Ранее несколько сотен демонстрантов захватили грузовик Вооруженных сил и разоружили военных. На видеозаписи с места событий показано, как демонстранты, вооруженные металлическими прутьями, под угрозой нападения заставляют солдат выйти из машины и лечь на землю. После этого недовольные политикой властей обыскивают военнослужащих и отнимают у них саперные лопатки. Сами военные ведут себя подчеркнуто мирно и не пытаются противостоять протестующим. Сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало.
Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, отстранения от власти людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.