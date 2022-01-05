Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Аэропорт охваченного протестами Актау приостановил работу

Представитель Air Astana заявил, что аэропорт казахстанского Актау не работает

Фото: Камшат Абдирайым / РИА Новости

Аэропорт казахстанского города Актау, который охвачен массовыми протестами, приостановил свою работу. Об этом заявил представитель крупнейшей авиакомпании Казахстана Air Astana, передает ТАСС.

Отмечается, что рейсы из столицы страны Нур-Султана в Актау отменены. Причины остановки работы аэропорта не уточняются.

В Актау проходят активные протестные акции. Там пригрозили продолжать протестовать, пока к ним не придет действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Ранее несколько сотен демонстрантов захватили грузовик Вооруженных сил и разоружили военных. На видеозаписи с места событий показано, как демонстранты, вооруженные металлическими прутьями, под угрозой нападения заставляют солдат выйти из машины и лечь на землю. После этого недовольные политикой властей обыскивают военнослужащих и отнимают у них саперные лопатки. Сами военные ведут себя подчеркнуто мирно и не пытаются противостоять протестующим. Сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, отстранения от власти людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Токаев сместил Назарбаева с поста главы Совбеза и пообещал бороться с протестами
Россиянина после праздника доставили до дома волоком
50-летняя телеведущая прошла по улицам в наряде без нижнего белья
Протестующие в Алма-Ате разгромили офис телекомпании «Мир»
Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
Самолет специального летного отряда «Россия» вылетел в сторону Казахстана
Аэропорт охваченного протестами Актау приостановил работу
Толпа попыталась снести памятник Назарбаеву
Кадыров сравнил события в Казахстане с началом военных кампаний в Чечне
В Казахстане выключили все мобильные сети
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter