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В Актау протестующие захватили грузовик и разоружили казахских военных

Опубликовано видео захвата протестующими грузовика с казахскими военными

Несколько сотен протестующих в казахском городе Актау захватили грузовик Вооруженных сил и разоружили военных. Видеозапись с места событий опубликовал Telegram-канал «RT на русском».

На кадрах видно, как демонстранты, вооруженные металлическими прутьями, под угрозой нападения заставляют солдат выйти из машины и лечь на землю. После этого недовольные политикой властей обыскивают военнослужащих и отнимают у них саперные лопатки.

Сами военные ведут себя подчеркнуто мирно и не пытаются противостоять протестующим. Сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, отстранения от власти людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев под давлением протестов распустил кабмин, а также поручил ввести госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин, дизель и социально значимые продукты сроком на 180 дней. При этом он ввел режим чрезвычайного положения сразу в нескольких городах, в том числе столице республики Нур-Султане.

Михаил Кириллов
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