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Протестующие начали уносить раненых с места взрыва в Актобе

Опубликовано видео с ранеными из-за взрывов возле администрации казахского Актобе

Протестующие начали отступать от администрации казахского города Актобе и уносить раненых после серии взрывов, которые прогремели на пороге здания. Видеозапись с места событий опубликовал Telegram-канал издания Readovka.

На кадрах видно, как демонстранты тащат по земле несколько человек и зовут на помощь сотрудников скорой помощи. На одежде пострадавших видны следы крови, вероятно, они находятся без сознания.

После того, как недовольные политикой властей разбежались от акимата, на место подоспел бронированный автомобиль силовиков. Он попытался разогнать собравшихся струей из водомета, однако протестующие перешли в наступление и атаковали транспорт. Точное число пострадавших в результате взрыва пока не известно.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, отстранения от власти людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев под давлением протестов распустил кабмин, а также поручил организовать госрегулирование цен на энергоносители, топливо и продукты сроком на полгода. При этом он ввел режим чрезвычайного положения сразу в нескольких городах, в том числе столице республики Нур-Султане.

Михаил Кириллов
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