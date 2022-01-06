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В Алма-Ате снова началась массовая «зачистка» от погромщиков

Полицейские снова вышли на улицу Алма-Аты для «зачистки» от погромщиков

В Алма-Ате снова началась массовая «зачистка» от погромщиков. На улицу города вышли полицейские. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале со ссылкой на пресс-службу МВД.

На канале также публикуют видео, где показаны полицейские в шлемах и темной экипировке, осматривающие вещи из затонированного автомобиля. На асфальте лежат мешки, пакеты и коробки, рядом — винтовки. На втором кадре видно, как около проезжей части несколько задержанных стоят на коленях.

Уточняется, что подобные «зачистки» проходят на пересечении Карасай батыра и Масанчи. Уже известно, что две тысячи человек были задержаны органами полиции.

Утром в четверг, 6 января, на видео также попала «зачистка» площади в Алма-Ате. Таким образом, военные провели спецоперацию против зачинщиков беспорядков. Уже известно о ликвидации десятков нападавших. В городе также экстренно объявили о начале антитеррористической операции.

На площади были замечены силовики, бронетранспортеры и бронемашины, всего задействовано около 50 единиц техники. В оцеплении оказались порядка 200 зачинщиков беспорядков. Были слышны около десятка раздавшихся выстрелов, однако сообщается, что силовики не открывали огонь.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями к уходу первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведению новых выборов и роспуску парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.

Варвара Кошечкина
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