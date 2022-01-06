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В Алма-Ате началась сильная стрельба

ТАСС: на площади в Алма-Ате началась сильная стрельба, несколько граждан были ранены

Фото: Reuters

На площади Республики в городе Алма-Ата в Казахстане началась сильная стрельба. Об этом сообщил ТАСС корреспондент с места событий.

По информации агентства, связь с источником вскоре оборвалась. Очевидцы беспорядков рассказали, что в ходе перестрелки несколько граждан были ранены. Также сообщалось, что в городе слышны взрывы.

Telegram-канал «Военный обозреватель» передает, что военнослужащие открыли стрельбу по протестующим, собравшимся на площади Республики, после предупреждения по громкоговорителям.

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Ранее сообщалось, что в Алма-Ате снова началась массовая «зачистка» от погромщиков. На улицу города вышли сотрудники правоохранительных органов. Известно, что полицейские задержали более двух тысяч участников протестов. Отмечалось также, что десятки агрессивных демонстрантов были ликвидированы.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента.

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Екатерина Андреева
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