Шойгу созвонился с главой Пентагона Остином
Министр обороны Шойгу созвонился с главой Пентагона Остином и обсудил вопросы безопасности
Министр обороны России Сергей Шойгу созвонился с главой Пентагона Ллойдом Остином, передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
В военном ведомстве уточнили, что во время телефонных переговоров стороны обсудили представляющие взаимный интерес вопросы безопасности.
Ранее в среду, 5 января, президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств обсудили ситуацию в Казахстане.