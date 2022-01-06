Шойгу созвонился с главой Пентагона Остином

Министр обороны России Сергей Шойгу созвонился с главой Пентагона Ллойдом Остином, передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что во время телефонных переговоров стороны обсудили представляющие взаимный интерес вопросы безопасности.

Ранее в среду, 5 января, президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств обсудили ситуацию в Казахстане.