Раскрыт простой способ убрать отеки после новогоднего застолья

От отеков избавят огурцы, картофель, зеленый и черный чай, заявила пластический хирург Мадина Байрамукова, пишет «Вечерняя Москва».

Она посоветовала использовать дольки свежего огурца или картофеля, замороженные кубики черного или зеленого чая. Можно приготовить маску из йогурта без наполнителя, добавив в него ложку молотого кофе, раскрыла врач простой способ убрать отеки. Получившуюся массу накладывают на зону под глазами. Байрамукова объяснила, что кофе стимулирует кровообращение, поэтому его часто кладут в кремы для этой области.

Новогодние застолья приводят к отекам и плохому самочувствию, добавила специалист. Самым верным решением будет побыстрее вернуться к привычному режиму: вовремя ложиться спать и вставать пораньше.

Для улучшения здоровья и состояния после праздников она посоветовала пить достаточное количество простой негазированной воды. Она выведет из организма токсины.

Ранее диетолог-нутрициолог Ирина Караева рассказала, что отказ от молочных продуктов и сахара избавляет от отечности лица. Вместо них следует употреблять продукты из козьего молока или безлактозные молочные продукты.