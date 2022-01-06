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В Алма-Ате силовики отразили нападение на районное управление полиции

В Алма-Ате правоохранители отразили атаку на здание управления полиции Алмалинского района

Фото: Vladimir Tretyakov / AP

Силовикам удалось отразить атаку на здание управления полиции Алмалинского района Алма-Аты, сообщила официальный представитель городского департамента полиции Салтанат Азирбек. Ее слова передает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

«Группа террористов уничтожена, их количество пока неизвестно», — сказала она.

В ночь на 6 января была предпринята попытка штурма здания полиции Алма-Аты, десятки нападавших были ликвидированы. Власти Казахстана также сообщили, что в ходе беспорядков погибли 13 правоохранителей, еще более 350 человек пострадали.

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Варвара Кошечкина
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