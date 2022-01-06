Полиция Алма-Аты рассказала о ночном штурме здания

Попытка штурма здания полиции Алма-Аты была предпринята в ночь на 6 января в Казахстане, десятки нападавших ликвидированы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Ночью была предпринята попытка штурма здания полиции Алма-Аты, десятки нападавших ликвидированы», — рассказали в полиции о ночном штурме здания.

Ранее сообщалось, что военные на БТР и бронемашинах в центре Алма-Аты взяли в кольцо протестующих. Telegram-канал «Sputnik Казахстан» также заявил, что в город пригнали грузовики с вооруженными силовиками — всего около 50 единиц техники.

5 января, стало известно, что в Алма-Аты планируют провести спецоперацию по масштабной зачистке города от протестующих. Ее собирались начать утром в четверг, 6 января.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге — с 10 до 20 рублей за литр. Однако позже они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов всех уровней и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения развернулись в бывшей столице страны Алма-Ате.